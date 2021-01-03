7 kişi yasağı ihlal etti
Coronavirüs önlemleri çerçevesinde yılbaşı akşamından beri 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlalden dün gece de 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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Coronavirüs önlemleri çerçevesinde yılbaşı akşamından beri 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlalden dün gece de 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Polis basın bültenine göre, dün gece polisin ülke genelindeki denetimlerinde, 7 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.
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