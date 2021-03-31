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6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vaka

6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778  olup, 31'i  yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778  olup, 31'i  yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne Merkez- 2 / Alsancak-5

Mağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1

 

İskele

Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1

 

31 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293

Toplam Vaka Sayısı: 4404    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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