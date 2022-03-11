676 üreticiye çiğ süt bedelleri ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %89'unu bugün ödeyeceğini açıkladı.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %89'unu bugün ödeyeceğini açıkladı.
16 - 31 Ocak 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 676 üretici için çiğ süt bedellerinin 33 milyon TL değerindeki yüzde 89'unun 11 Mart 2022 tarihinde üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.
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Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiğ süt