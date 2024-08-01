“675 TL üzeri faturalar ödenmezse kesilecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), ödenmemiş faturası olan abonelerin elektriğini Pazartesi günü kesecek.

Kurumdan Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu yaptığı açıklamada “675 TL üzeri borçların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü kesilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolmuş (Temmuz 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte Kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü kesilecektir.

Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica olunur.