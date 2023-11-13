67 ve 84 yaşlarında iki kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 67 yaşındaki Salih Vatan, “kalp yetmezliği ve kalp krizi” nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Salih Vatan, dün saat 07.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Vatan’ın otopsisinde ölüm sebebinin, “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

84 yaşındaki Turgut Meriç hastanede yaşamını yitirdi

Öte yandan Girne’de sakin 84 yaşındaki Turgut Meriç de dün saat 08.00 sıralarında, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Meriç’in otopsisinde, ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kalp krizi, kronik akciğer hastalıkları, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Ava kapalı bölgede avlanan 5 kişi hakkında yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucunda toplam 5 kişinin Topçuköy’de ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Avlandığı sırada yaralandı

Hüseyin Rıza (E-55), dün saat 16.00 sıralarında, Kaleburnu köyünde bulunan av bölgesi içerisinde avlandığı sırada, muhtemelen bölgede avlanan meçhul avcı/lar tarafından açılan ateş sonucu vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

Rıza, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 5 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.