6592 test, 16 yeni vaka



Bakan Üstel "Toplam 6592 test yapıldı, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 6592 olduğunu, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,46 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti.

Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli - 1 / K. Kaymaklı 1 / Değirmenlik-2 / Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -1 /

Girne

Girne Merkez -4 / Dikmen -1 / Girne Sanayi- 1/ Alsancak 2

Mağusa

Beyarmudu -1

23 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6592

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 516.670

Toplam Vaka Sayısı: 3248

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2877

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 347

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5