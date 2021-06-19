6580 test yapıldı, 24'ü yerel 27 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6580 olup, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya 10 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6580 olup, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya 10 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Ortaköy-1 / Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Hamitköy-1
Girne Merkez- 12/ Karakum-1/ Lapta-1/ Boğaz-1
Mağusa Karakol-1/ Gülseren-1
Lefke Yeşilyurt-1
19 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6580
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.377.005
Toplam Vaka Sayısı: 7747
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7403
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 309
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 274
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 763
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.929