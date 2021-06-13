6534 test yapıldı, 14'ü yerel 17 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vakadır.
1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Marmara-1
Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3
Lefke Merkez-2
13 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6534
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.323.279
Toplam Vaka Sayısı: 7560
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7288
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı:
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.411