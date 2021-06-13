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6534 test yapıldı, 14'ü yerel 17 pozitif vaka

6534 test yapıldı, 14'ü yerel 17 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vakadır.

1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Marmara-1

Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3

Lefke  Merkez-2

 

13 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6534

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.323.279 

Toplam Vaka Sayısı: 7560

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7288

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı:  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328   

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.411

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