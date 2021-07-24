65 yaşındaki Orhan Asker yaşamını yitirdi

Karaman'da bugün 65 yaşındaki Orhan Asker, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Karaman'da bugün saat 12.00 sıralarında evi içerisinde aniden rahatsızlanan 65 yaşındaki Orhan Asker hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada Asker'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.