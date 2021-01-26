65 yaş üzerine aşılar başlandı

Fehime ALASYA

Covid-19’a yönelik aşı süreci yerel yönetimlerin de desteğiyle sürüyor. Dün yine hastanelerde aşı yoğunluğu yaşandı. Cengiz Topel Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi gibi noktalarda hafta sonu da aşılama devam etti. Bu merkezlerde 700’ü aşkın kişiye aşı yapıldı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde Pazar günü 320 kişi aşılanırken, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde de Cumartesi 177, Pazar günü de 86 kişi olmak üzere toplam 263 kişiye aşı yapıldı. Cengiz Topel Hastanesi’nde de 110 kişi Cumartesi, 70 kişi ise Pazar günü aşılandı. Maraş Sağlık Merkezi ve İskele Sağlık Merkezi’nde hafta sonu aşı yapımına devam edilmedi.

Pandemi Hastanesi’nde dün aşı yapılmayacağı ise kapıya asılan bilgilendirme notu ile duyuruldu. Durumdan habersiz bazı vatandaşlar, aşı olmak için pandemi hastanesine geldi. Bilgi notunda belirtilmese de görevlilerden edinilen bilgide aşıların Trenyolu Polikliniği’nde sürdüğü öğrenildi, Pandemi Merkezi’ne gelen vatandaş, soluğu bu merkezde aldı.

Trenyolu Polikliniği’nde ise dün randevulu aşı yapıldığı gözlemlenirken, Pandemi Hastanesi’nde aşı olamayan vatandaş Trenyolu Polikliniği’ne koştu, buradaki merkezde yoğun bir kalabalık yaşandı. Kimi zaman özellikle hastane içindeki sosyal mesafe yok sayıldı, 65 yaş ve üzeri birçok vatandaş kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Hafta sonu aşılamanın devam etmediği bir diğer aşı merkezi de İskele’de oldu. İskele Sağlık Merkezi’nde Cumartesi ve Pazar aşılama yapılmadı. Dün ise 65 yaş ve üzerine aşı uygulaması diğer merkezlerdeki gibi sürdü.

Pandemi Hastanesi’nde aşılama durdu

Pandemi Hastanesi’nde dün aşı yapılmayacağı kapıya asılan “Bugün (dün) burada aşı yapılmamaktadır, duyuruları Sağlık Bakanlığı sayfasından takip edin” yazısı ile duyuruldu. Durumdan habersiz bazı vatandaşlar, aşı olmak için pandemi hastanesine geldi, Pandemi Hastanesi’ndeki görevlilerden bilgi alarak geri döndü. Buradaki aşılmanın durmasına karşın Trenyolu Polikliniği’nde aşı uygulaması devam etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’nin COVID-19 için hazır halde olduğunu aktarmış, öğleden sonra bazı hastaların taşınacağını dile getirmişti.

Pandemi Hastanesi’nde personel sıkıntısı olduğunu da dile getiren Pilli, “Öğleden sonra yavaş yavaş bazı hastalar taşınacak. Pandemi Hastanesi COVID-19 için hazır haldedir. Taşınmayı daha önce planladık. Diğer bölümlerden hemşire ve personel takviyesi yaptık. Vakalar arttı diye değil, önceden planlanan bir çalışmaydı" demişti.

Girne’de 2 günde 640 kişiye aşı yapıldı

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, Pazar günü bir bölümü randevulu, bir bölümü randevusuz toplam 320 kişinin aşılandığını ifade etti. Ceyhun, aşılamanın dün de benzer yöntem izlenerek sürdüğünü, 2 günde toplam 640 kişiye aşı yapıldığını kaydetti.

Dün de 320 kişiye aşı yapıldığı öğrenilirken, aşılamanın bu sayılarda her gün devam edeceği kaydedildi.

70 yaş ve üzerine aşılama yapan Maraş’ta Pazartesi yoğunluğu

Maraş Sağlık Merkezi’nde hafta sonu aşı yapılmazken, Pazartesi aşı için çok yoğun talebin olduğu öğrenildi. Merkez’de yapılmaya başlanan 70 yaş ve üzeri için aşılar yığılma olmaması için randevu usulü ile yapılıyor. Buna rağmen özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle yığılmaların olduğu, sosyal mesafenin korunmasında güçlük çekildiği öğrenilse de Hastane yönetiminin bunu randevu sistemiyle engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Hastanede dün de 154 kişiye aşı yapıldı.

Güzelyurt’ta hafta sonu mesaisi: 263 kişi aşılandı

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde de hafta sonu Cumartesi ve Pazar aşılama sürdü. 65 yaş ve üzeri yaş grubuna geçilen aşılamada hafta sonu 263 kişiye aşı yapıldı. Bölgede aşıya talep çok fazla talep olduğu için çalışanların yığılmayı önlemeye çalıştıkları, özellikle sosyal mesafe kuralının sürekli hatırlatıldığı ifade edildi. İlk günkü gibi gelenler sıra numarası vererek yapılan uygulamada henüz bir sorun yaşanmadığı da ifade ediliyor. Hafta sonu da mesai yapan merkezde Cumartesi 177, Pazar günü de 86 kişi olmak üzere toplam 263 kişi aşılandı.

80 yaş ve üzeri vatandaşın da çok sık olmamakla birlikte hala daha aşılanmaya devam ettiği de öğrenilirken, en fazla 65 yaş ve üzerine talep olduğu kayıtlara geçiyor.

Lefke’de aşılama kontrol altında devam ediyor

Cengiz Topel Hastanesi’nde de hafta sonu aşılama devam etti. 65 yaş ve üzeri yaş sınırında olan 110 kişi Cumartesi, 70 kişi ise Pazar günü aşılandı. Aşılamanın dün devam ettiği, bugün de süreceği öğrenilirken, aşırı yoğunluk olmadığı, aşılamanın kontrol altında devam ettiği ifade dildi.