“65 yaş üstü 2 bin başvuru var. 20, 25 bin kişi aşı için başvurdu”

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, ülkede aşı için 20, 25 bin yeni başvuru olduğunu, bunların 2 bin civarının 65 yaş ve üzeri kişiler, 6 Bin’inin ise kronik hasta kriterinde olan kişilerden oluştuğunu belirtti.

Oygar, 65 yaş üzeri aşı olmayı bekleyen ve AstraZeneca aşısı olmayı kabul eden 2 bin kişilik başvurulara randevu verildiğini, söz konusu kişilere ilk doz aşılanmanın bugün yapılacağını ifade etti. Bunun toplam 6 merkezde uygulanacağı bilgisini de verdi.

Oygar, “Sinovac aşısı geldi dediğimiz anda daha çok insan başvuracaktır diye düşünüyorum çünkü insanlar AstraZeneca aşısı olduğu için tereddütlü yaklaşabiliyor.” görüşünü de paylaştı.

“AstraZeneca aşısı dediğimiz zaman vatandaş isteyecek mi istemeyecek mi göreceğiz”

AB’nin Kıbrıslı Türklere gönderdiği 4 bin 680 dozluk Pfizer/Biontech aşısının yarısının yapılacağını da ifade eden Oygar, bunun ilk doz aşılar olacağını, diğer yarısın ise ikinci doz için saklanacağını belirtti. “Pfizer/Biontech aşısının ikinci dozu 3 hafta sonra yapılacak, gelmeyebilir ihtimaline karşın ilk dozunu yapıp, ikinci dozunu da ayıracağız” dedi.

Oygar, 4 bin 800 dozluk AstarZeneca aşısının ise ikinci dozlara da yapılacağını anlattı, “Talep olup olmayacağını göreceğiz. AstarZeneca aşısı dediğimiz zaman vatandaş isteyecek mi istemeyecek mi göreceğiz” dedi.

Otomasyon sistemi yok, kronik hastalar değerlendiriliyor

Aşı uygulamasıyla ilgili başvuruların alınmaya devam ettiğini belirten Oygar, kronik hastalığı olan kişilerin de başvurularının değerlendirildiğini anlattı.

Bu konuda otomasyon sistemi olmadığı için işleyişin titizlikle sürdürüldüğünü işaret eden Oygar, “Bir yanda sadece tansiyon hapı kullanırken kronik hastayım diyen 40 yaşındaki birine aşı yapılmasındansa 55 yaş üstü aşı olmayı bekleyen kişiye aşı yapılmasını tercih ederiz, bu nedenle ‘kronik hasta kriterleri’ çok ince elenip sık dokunuyor, iyice araştırılıyor.” yorumunda bulundu.

‘Kapalı turizm’ uygulaması güneyden geçişlerde de geçerli olacak

Güneyden gidiş gelişlerde çok katı olunmadığını anlatan Oygar, her iki taraftaki vaka sayısından ötürü kaygılı oldukları için tam bir açılıma gitmenin erken olduğunu ifade etti.

Oygar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tedaviye gidip gelenler, öğrenciler, işçilerin gidiş gelişi yanında temaslı ticareti de son alınan kararlarda geçtiğimiz hafta başlattık. ‘12 Nisan 2021 tarihinde 3 gecelik kapalı otel turizmin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca geri kalan turizm sektörünün takvimlendirilerek açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır’ maddesinde ‘Türkiye’ sınırlaması yoktur, güneyden de girişler buna tabi ki talep doğrultusunda dahildir.” dedi.

Oygar, normal vatandaşların çeşitli izinler doğrultusunda zaman zaman geçişlerine izin verildiğinin de altını çizdi. Bireysel başvuruların da dikkate alındığını dile getiren Oygar, “Güneyde hastası olan ve onu görmek isteyen bazı kişilere, bunun yanında çocuğu İngiltere’ye okumaya gideceği için güneyden pasaportunu almasına izin veriliyor. Ama tam anlamıyla açılıma bu kadar çok vaka varken gitmeye henüz korkuyoruz” ifadelerini kullandı. Sınırlarla ilgili henüz açılım olmadığını anlatan Oygar, kapalı turizm uygulamasının sadece Türkiye ile sınırlanmadığını, güneyden gelişlerin de buna dahil olabileceğini belirtti.

Oygar, “Kapalı turizmle ilgili çipli bileklik çalışması yürüten firma ile konuşuldu, geçiş noktalarına da bu amaçla görevliler konulacak. Bu güneyden gelen kişiler için de geçerli olacak.” dedi.

72 saatlik PCR uygulaması ile geçişlerin yeniden gündeme geldiğini, görüşüldüğünü de ifade eden Oygar, “Önümüzdeki günlerde vaka seyrine göre durumu yine değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bireysel sorumluluklar toplum sağlığı için yerine getirilmeli”

“Otel karantinası sürdürülebilir değil, bu dünyanın hiçbir yerinde de kalmadı.” diyen Oygar, bireysel sorumlulukların da bu bağlamda toplum sağlığı için yerine getirilmesi gerektiğini anlattı.

“Koyduğumuz ev karantinası kriterlerini girmeyen fakat evde kalması gereken, gerek otistik bireyler gerek farklı sorunları olan vatandaşlar oluyor ve bu bağlamda da gelen haklı talepler de var, bunları değerlendirmek gerek, zaten otel karantinası sürdürülebilir bir çalışma değil” dedi.

“Ev Karantinası Kurulu buna karar veriyor”

Ev karantinasının çipli bilekliklerle yakın zamanda genel olarak uygulanacağını kaydeden Oygar, bu taleplerdeki ‘hatır gönül’ iddialarını da yanıtladı.

Ev karantinası uygulamasında günlük 100 kişilik talepler olduğu iddialarını yalanlayan Oygar, yaklaşık 200 kişinin ev karantinasında olduğunu, Ev Karantinası Kurulu tarafından değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

“Ev karantinasıyla ilgili konan kriterler var, bunlar Ev Karantinası Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Uygun olup olmayanlar burada süzgeçten geçiyor.” dedi.

AB’den gelen aşıların uygulamasıyla ilgili bugün için randevular verilmeye başlandığını anlatan Oygar, AstraZeneca aşılarının ikinci dozlarının durdurulmadığını, sadece kısa süreliğine beklemeye alındığını belirterek, “Güneyden bize birkaç gün durdurun demişlerdi, durdurduk, ardından aşılamaya devam edebilirsiniz dendi. Bu bağlamda biz aşı olmayan 65 yaş ve üstü kişileri, kronik hastalığı olan kişileri sisteme işleyerek tümünü görüp, aşı planını bu yolla devreye sokmak istediğimiz için biraz beklettik. Ama aşılamalara yarın (bugün) başlatılıyor. İlk dozlara biraz ara verdik ve yeniden başladık.” dedi.

Türkiye’den gelmesi beklenen aşılar bu hafta içine kaldı…

Türkiye’ye giden ve oradan ülkeye gelecek olan Sinovac aşılarının ise teknik olarak bazı çalışmalardan geçtiğini kaydeden Oygar, bu nedenle adaya gelişinde biraz gecikme olacağını, bunun Bakan Üstel’in dile getirdiği gibi hafta içi gerçekleşebileceği bilgisini aktardı. “Aşı Türkiye’ye geldi, birtakım teknik çalışmaları var, bu hafta içinde gelmesi bekleniyor” dedi.