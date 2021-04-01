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6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si  yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si  yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Mağusa, 2  kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1

Girne Merkez- 1 / Alsancak-1

Mağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1

Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1

 

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 32 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723 

Toplam Vaka Sayısı: 4444   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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