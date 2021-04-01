6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Mağusa, 2 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1

Girne Merkez- 1 / Alsancak-1

Mağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1

Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723

Toplam Vaka Sayısı: 4444

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3