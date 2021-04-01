6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Mağusa, 2 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1
Girne Merkez- 1 / Alsancak-1
Mağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1
Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1
1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723
Toplam Vaka Sayısı: 4444
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3