6405 test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 19 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 19 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 29 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 3 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-4 / Sulariçi-5 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 / Göçmenköy-1
Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-4/ Boğazköy-2 / Lapta-1
Mağusa / Ulukışla-3
Güzelyurt merkez-1
17 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6405
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:4
Yerel Vaka Sayısı: 29
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 645.513
Toplam Vaka Sayısı: 3913
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3509
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 380
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2