6405 test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 19 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 29 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 3 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-4 / Sulariçi-5 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 / Göçmenköy-1

Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-4/ Boğazköy-2 / Lapta-1

Mağusa / Ulukışla-3

Güzelyurt merkez-1

17 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6405

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:4

Yerel Vaka Sayısı: 29

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 645.513

Toplam Vaka Sayısı: 3913

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3509

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 380

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2