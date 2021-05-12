6305 test yapıldı, 19'u yerel 31 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Mağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1
Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1
Mağusa Yeniboğaziçi-1
Güzelyurt Aşağı Bostancı-1
12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542
Toplam Vaka Sayısı: 6781
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 412
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1055
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3062