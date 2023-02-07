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  3. 63 kişiden oluşan 4 kafile Kıbrıs’a dönüyor
63 kişiden oluşan 4 kafile Kıbrıs’a dönüyor

63 kişiden oluşan 4 kafile Kıbrıs’a dönüyor

Başbakanlık, spor müsabakaları için Türkiye’de bulunan ve toplamda 63 kişiden oluşan 4 kafilenin bugün adaya döneceğini açıkladı.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, spor müsabakaları sebebiyle Düzce'de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç kız hentbol takımı Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Türkiye saatiyle 19.35’de kalkacak uçakla yerel saat 19.35’de Kıbrıs’a dönüyor.

Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi genç erkek voleybol takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji genç kız voleybol takımı Adana'dan Türkiye saatiyle 22.35’de kalkacak uçakla yerel saat 22.20’de adaya dönüş yapmasının beklendiği bildirildi.

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