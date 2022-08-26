63 kaybı bazı Kıbrıslı Türkler'in kalıntıları Trulli'de bir kuyuda bulundu

Sevgül ULUDAĞ

1963-64 yıllarında "kayıp" edilmiş olan bazı Kıbrıslı Türkler'in kalıntılarına Trulli'de bir kuyuda ulaşıldığı öğrenildi. Kayıplar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörlüğü'ne bu konuda soru yönelttik ve dün, Trulli'de bir kuyuda bulunan insan kalıntılarına ulaşmış olduklarını bize doğruladılar, bugün yerinde ayrıntılı inceleme yapacaklarını belirtti.

Trulli köyünde YENİDÜZEN olarak edindiğimiz bilgiler şöyle:

* Bir Kıbrıslı Rum "kayıp" yakınının bu gömü yerinin bulunması için gösterdiği çabalar, o dönemden yaşlı bir görgü tanığından aldığı bilgiler ve Kayıplar Komitesi'nin elinde bulunan başka bilgiler doğrultusunda Kayıplar Komitesi'nin Trulli köyü dışında bir zamanlar maden aramak üzere açılan kuyulardan birinde başlattığı kazıda, insan kalıntılarına ulaşıldığı öğrenildi.

* Trulli'de yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda çok sayıda hayvan kemiği de bulunduğu öğrenildi.

* Kayıplar Komitesi tarafından yürütülen kazılarda bulunan insan kalıntılarının, 1963-64 dönemi bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından öldürülmüş olan Kıbrıslı Türkler'in kalıntıları olduğu, bunların farklı yerlerden alınıp "kayıp" edilen 3 Kıbrıslı Türk olabileceği, birisinin Baf'tan Larnaka'ya giden bir Kıbrıslı Türk, birisinin genç bir çoban olabileceği de köyde YENİDÜZEN'e anlatılanlar arasında bulunuyor.

* Anlatılanlara göre Baf'tan Larnaka'ya bir şeyler almaya giden bir Kıbrıslı Türk kaçırılıp parası ve aracı çalınmış, öldürülmüş, sonra da Trulli'deki kuyuya atılmış. Aynı günlerde genç bir çoban ve bir başka Kıbrıslı Türk daha öldürülerek aynı kuyuya atılmış. Fakat tüm söylentilere karşın en kesin bilgi ancak Kayıplar Komitesi'nin yaptıracağı DNA testleri sonucunda ortaya çıkacak. Ve ancak kazı tamamlandığı zaman kuyuda kaç kişinin gömülü olduğu da ortaya çıkacak. Şu an köydeki tahminler, kuyuda üç kişinin gömülü olduğu doğrultusunda...

* Trulli köyünde bize anlatılanlara göre, köy dışında maden ararken çeşitli kuyular açılmışmış ve bu kuyulardan birine 1963-64 dönemi öldürülen bazı Kıbrıslı Türkler atılmış. "Kayıp" Kıbrıslı Türkler için dönemin İngiliz/Birleşmiş Milletler yetkilileri arama başlatınca, kuyunun kapatılması için köye haber yollanmış, kuyuya birkaç metre toprak atılıp üstüne bölgedeki çiftliklerden hayvan ölüleri atılmış. Bu alanda maden aramaları için açılan 7-8 kuyu bulunmaktaymış...

* Bu bilgileri Kayıplar Komitesi'yle paylaşan, o dönemden bir görgü tanığı bularak bu kuyunun bulunduğu bölgeyi Kayıplar Komitesi yetkililerine gösteren Kıbrıslı Rum "kayıp" yakını değerli arkadaşımızın da babası ve bir diğer yakını hala "kayıp" ancak kendisi Kıbrıslı Türk kayıplar dahil, başka "kayıplar"ın gömü yerlerinin bulunması için yıllardır çaba harcıyor. Kendisine bu konuda sonsuz teşekkürler, Kayıplar Komitesi kazı ekibine de "Çok kolay gelsin" diyoruz.