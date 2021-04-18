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6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vaka

6263 test yapıldı, 46'sı yerel 53 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6263 olup, 46'sı yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 71 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 46 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Mağusa, 14 kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-4  / Gönyeli-3/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-3/ Taşkınköy-1/ Kumsal-1 / Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Ortaköy-2

Girne Merkez- 5/ Koruçam-1/ Kaşgar-2/ Karaoğlanoğlu-3 / Boğaz-3

Mağusa Merkez-4 / Sakarya-2/ Baykal-1/ Gülseren-1/ Büyük Sanayi-2

İskele - Yenierenköy-2 / Makenzi- 1

 

18 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6263

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 46

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 883.808

Toplam Vaka Sayısı: 5516  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4720

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 768

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 135       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 628

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 16

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 705 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21

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