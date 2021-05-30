6193 test yapıldı, 6'sı yerel 11 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 6 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2
Girne Merkez- 2
30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071
Toplam Vaka Sayısı: 7215
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428