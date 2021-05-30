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6193 test yapıldı, 6'sı yerel 11 pozitif vaka

6193 test yapıldı, 6'sı yerel 11 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 6 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2

Girne Merkez- 2

 

30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071

Toplam Vaka Sayısı: 7215

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428

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