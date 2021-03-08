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6164 test yapıldı, 12's'i yerel 17 pozitif vaka

6164 test yapıldı, 12's'i yerel 17 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12  kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

 

Ortaköy- 1 /Balıkesir-2  / Dereboyu- 1  / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1

 

Girne

Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3

 

8  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 12    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 

Bugün Kaybedilen Hasta:  Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123

Toplam Vaka Sayısı: 3637

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4   

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