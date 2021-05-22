6070 test yapıldı, 21'i yerel 25 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2
Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2
Mağusa Mutluyaka-1 / Sakarya-1
Güzelyurt Aydınköy-1
22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490
Toplam Vaka Sayısı: 7059
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322