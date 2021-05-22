6070 test yapıldı, 21'i yerel 25 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2

Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2

Mağusa Mutluyaka-1 / Sakarya-1

Güzelyurt Aydınköy-1

22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490

Toplam Vaka Sayısı: 7059

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322