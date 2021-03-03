6038 test yapıldı, 22' si yerel 27 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6038 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 3 / Marmara-1 / / Sulariçi-3 / Haspolat-2

Girne

Girne Merkez -3 Dikmen - 4 / Ağırdağ -1 / Çatalköy-3 / Alsancak- 3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -1

Vadili -1

3 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6038

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 561. 522

Toplam Vaka Sayısı: 3519

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3087

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 339

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1