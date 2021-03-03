Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Omorfo Belgeseli'nin ilk gösterimi 31 Ekim'de
6038 test yapıldı, 22' si yerel 27 pozitif vaka

6038 test yapıldı, 22' si yerel 27 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6038 olup, 22'si  yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6038 olup, 22'si  yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 3  /  Marmara-1 /  / Sulariçi-3 / Haspolat-2

 

Girne

Girne Merkez -3 Dikmen - 4   / Ağırdağ -1 / Çatalköy-3  / Alsancak- 3 

 

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -1

Vadili  -1

 

3  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6038

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  2   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 22    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 561. 522  

Toplam Vaka Sayısı: 3519

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3087 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 339 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Bu haber toplam 1030 defa okunmuştur
Etiketler : ,