Limasol Devlet Hastanesi'nde 600 bin Euro değerindeki kanser ilaçları imha edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti sağlık hizmetleri örgütü (Okypy) sözcüsü Charalambos Charilaou, Limasol genel hastanesinin soğutulmuş alanında depolanan, değeri yüz binlerce euro olduğu tahmin edilen kanser ilaçlarının imha edildiğini doğruladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, hasar, soğutmalı depolama alanındaki sıcaklık arızasından kaynaklandı, ancak uyarı sistemindeki bir arıza nedeniyle fark edilmedi.

Habere göre, ilaçların değerinin 600 bin Euro olarak tahmin ediliyor.

Charialou, Okypy'nin devlet hastanesinden olayla ilgili olarak kaybedilen ilaçların tam değerini belirleyecek bir rapor hazırlamasını istediğini belirterek, belirli ilaçların pahalı olduğuna dikkat çekti.

Olay ilk başta kamuoyunun gözünden uzak tutuldu, ancak hastanenin tıbbi personeli arasında güçlü tepkilere neden oldu.

Tam tarih açıklanmasa da Charilaou, bunun resmi tatilde gerçekleştiğini söyledi.

Dolu nedeniyle 149 farklı ilaçtan toplam 105 bin 401 ambalaj bozuldu

Bu olay, Lefkoşa merkezli ilaç hizmetleri deposunun 18 Mart'ta dolu fırtınası sırasında sular altında kalmasından yaklaşık üç ay sonra meydana geldi ve bu durum tahmini 880.000 Euro tutarında hasara yol açtı . Dolu nedeniyle 149 farklı ilaçtan oluşan toplam 105 bin 401 ambalaj bozuldu. Depo Lefkoşa'nın Strovolos sanayi bölgesinde yer almaktadır.