6 Şubat’ta depremde yaşamını yitiren 8 kişi daha “görev şehidi” sayıldı

Türkiye'de meydana gelen depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve hayatını kaybeden 8 kişi daha görev şehidi sayıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Bakanlar Kurulu, “Tespit Komitesi'nin, 1974 Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Yasasının 5'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (a) bendi ve 5'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının (a) bendine atfen 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve depremde hayatını kaybeden kişilerin "Görev Şehidi" sayılmasına ilişkin önergeye ve 186 sayılı toplantısında almış olduğu 4402 sayılı kararını” onayladı.

6 Şubat 2023 tarihinde depremde hayatını kaybedenlerin isim listesi şöyle:

“Amaç Arnavutoğlu, Elif Akbaba, Arda Akbaba, İlknur Akbaba, Fatma Arkan, Atay Arkan, Bahar Hüssam, Ulaş Hüssam.”

Bakanlar Kurulu daha önce aldığı bir kararla voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman İsias Otel'de hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler takımını da şehit ilan etmişti.