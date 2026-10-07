6 kişi “yasaklı göçmen” ilan edildi
Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu doğrultusunda Nijerya uyruklu 6 kişinin “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu doğrultusunda Nijerya uyruklu 6 kişinin “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Nijerya uyruklu 6 kişinin kamu güvenliği, kamu huzuru ve kamu sağlığı açısından tehlike teşkil etme olasılığı bulunduğu belirtildi.
Kararda, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca söz konusu kişilerin yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildiği kaydedildi.
6 kişinin isimleri açıklandı
Kararda yasaklı göçmen ilan edilen kişilerin isimleri ve doğum tarihleri şöyle sıralandı:
Omoyemwen Queensley Erhunmwunsee – 14 Ekim 1998
Osemwenoyemwen Victoria Aduwa – 16 Mart 2004
Success Adesuwa Ekhosuehi – 11 Şubat 2002
Faith Osaherumwen Agbontaen – 18 Aralık 2005
Etinosa Faith Agho – 30 Ekim 2004
Blessing Okoro – 16 Temmuz 2006