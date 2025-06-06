Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer Bulunç, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü kapsamında beslenme bilinci ve toplumda farkındalık artırma konularını değerlendirdi.

Bulunç, bilimsel bilgilerin anlaşılır ve günlük yaşama entegre edilebilir şekilde sunulmasının önemine dikkat çekerek, bireysel adımların da toplumsal bilinçlenmede etkili olduğunu vurguladı. Etiket okuma alışkanlığı, düzenli ara öğünlerle kan şekeri dengesinin sağlanması, beslenme günlüğü tutma ve profesyonel destek alma gibi kişisel adımların önemine değindi.

Toplumda sık karşılaşılan beslenme yanlışlarını da sıralayan Bulunç, öğün atlamanın zayıflamak için doğru bir yöntem olmadığını, karbonhidrat ve yağların tümünün zararlı olmadığını belirtti. Bitkisel gıdaların da her zaman sağlıklı olmayabileceğini ve sağlıklı beslenmenin sanıldığı gibi pahalı olmadığını ifade etti.

Kıbrıs’ın geleneksel beslenme kültürünün Akdeniz diyetiyle örtüştüğünü söyleyen Bulunç, modern beslenme anlayışıyla uyumlu bir denge kurulması gerektiğini belirtti. Geleneksel tariflerin güncellenerek daha sağlıklı hale getirilebileceğini, yerel ürünlerin desteklenmesinin bu süreçte önemli olduğunu aktardı.

Ada yaşamının gençler üzerinde fast food alışkanlığı, öğün düzensizliği ve fiziksel hareketsizlik gibi olumsuz etkileri olduğuna değinen Bulunç, eğitim, dijital çözümler ve bireysel danışmanlıklarla bu durumun iyileştirilebileceğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta obezite, yetersiz sebze-meyve tüketimi, kalsiyum eksikliği ve kahvaltı alışkanlığının azalması gibi yaygın sorunlara dikkat çeken Bulunç, çözüm olarak okullarda beslenme eğitimi, sağlıklı menüler, toplum temelli danışmanlık merkezleri ve fiziksel aktivite alanlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Diyetisyenlik mesleğinin geleceğinde kişiselleştirilmiş beslenme, yapay zeka destekli çözümler, giyilebilir teknolojiler ve sürdürülebilirlik gibi alanların öne çıkacağını belirten Bulunç, mesleğe yeni başlayanlara “Bilgiye değil, öğrenmeye yatırım yapın” mesajını verdi. Empati, iletişim ve bilimsel yaklaşımın meslekte başarı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.