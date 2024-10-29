Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi’nde yatan 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu, iyileşme süreçlerinin iyiye gittiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bugün saat 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları stabil ve iyileşme süreçleri olumlu yönde devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.