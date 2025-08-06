6.85 metreden düştü, ağır yaralandı

Kalkanlı’daki bir narenciye paketleme fabrikasının çatısında güneş paneli kurulumu yapan 33 yaşındaki Jamshaid Rasheed, bastığı aydınlatma saçının kırılması sonucu 6.85 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre, çatıya kurulan panellerin montajı sırasında bastığı saç malzemenin kırılması sonucu dengesini kaybeden Rasheed, 6.85 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rasheed’in, Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.İ. (E-33) ve A.A. (E-31) isimli iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.