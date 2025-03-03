59 yaşındaki Yılmaz Domrul hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 59 yaşındaki Yılmaz Domrul dün Gaziköy’de misafir olarak bulunduğu evde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Domrul’un cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

70 yaşındaki Fevzi Şahin yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da sakin Fevzi Şahin (E-70), dün saat 14.30 sıralarında kaldığı evin giriş kapısı önünde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Şahin’in cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

İki kişiyi dolandırdı, yaklaşık 9 bin 500 TL para temin etti

Güzelyurt’ta 18 Şubat tarihinde S.Z. (E-52), kendisine ait olmayan başka bir şahıs adına kayıtlı salon aracı satacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunup, konu şahıstan kapora ücreti olarak 7 bin 962 TL meblağlı çeki alarak, kendi adına ciro ettirdi ve sahtekarlıkla para temin etti.

S.Z., 19 Şubat tarihinde ise Gemikonağı’nda, gerçekte Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir barın işletmecisi olmadığı halde, başkasına olan borcunu ödemesi gerektiği yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra, sahtekarlıkla bin 500 TL para temin etti.

Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Z. tespit edilerek, tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Girne’de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, bir apartmanın merdiven boşluğunda 211 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.M. (K-33), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. H.M., suçüstü tutuklandı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.