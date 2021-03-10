58 bin başvuru, ödeme belirsiz

Pandemi döneminde kapanan ya da süreçten olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına verileceği açıklanan 1500 TL’ye kadar destek ödemesi için başvurular 5 Mart’ta sona erdi. 58 bin başvuru yapıldı, buna karşın desteğin kapsamı, miktarı ve şekli ile ilgili çalışmalar henüz netleşmedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Ne zaman ödeneceği kaynakla ilgili. Hemen ödenmesi gerekiyor, ödenmediği zaman da amacından şaşıyor… Ne kadar erken ödenirse o kadar iyi. Kaynağı bulacağız…”

İhtiyat Sandığı Müdürü Yalyalı: “58 bin kişi başvurdu, sektör belirleme çalışmaları sürüyor.”

Fehime ALASYA

Salgın sürecinde kapanma kararından olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına yapılacak 1500 TL destek için 58 bin başvuru alındı. Ekonomik olarak zor bir süreç yaşayan çalışanlara bu desteğin ne zaman ve nasıl ödeneceği halen netlik kazanmazken, hangi sektörlerin destekten yararlanacağı çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ödemelerle ilgili gecikme olması durumunda desteğin amacına ulaşmayacağını ifade ederek, kaynak arayışı içinde olduklarını ifade etti.

Desteğin ‘Mart ayının ilk haftasında’ ödenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğüne ilişkin açıklama yapılmış, başvuruların 5 Mart’ta sona ereceği ifade edilmişti.

İhtiyat Sandığı Müdürü Yalyalı: 58 bin kişi başvurdu, sektör belirleme çalışmaları sürüyor

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, 1500 TL destek için 58 bin kişinin başvurduğunu ifade ederek, sektörlerin belirlenmesi için de teknik çalışmaların başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Yaylalı, bu çalışmaların hafta içi tamamlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Yapılan bu teknik çalışma sonrası ortaya çıkacak olan listenin Bakanlar Kurulu onayına sunulacağını da ifade eden Yaylalı, çalışmaların özellikle kapatılan iş yerlerindeki çalışanlarla ilgili olduğunu kaydetti. “Bazı sektörler 1 ay bazı sektörler 2 hafta kapalı kaldı, bunların ayrımı yapılacak ve liste oluşturulacak” dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz:

“Hemen ödenmesi gerek, kaynak bekliyoruz”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise 1500 TL destek ödemelerinin en erken zamanda yapılacağını ifade ederek, bir kaynak arayışında olduklarını söyledi. Oğuz, giderlerin karşılanması kapsamında bir kaynak beklediklerini aktardı.

BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ programına katılan Maliye Bakanı Dursun Oğuz,

1500 TL destek ödemeleri kapsamında 58 bine yakın kişinin başvuru yaptığını ifade ederek, toplamda 80 milyon TL civarı bir ödeme gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Oğuz, “Ne zaman ödeneceği kaynakla ilgili. Hemen ödenmesi gerekiyor, ödenmediği zaman da amacından şaşıyor… Ne kadar erken ödenirse o kadar iyi. Kaynağı bulacağız…” dedi.

Ödemelerin Mart ayının ilk haftasında yapılacağı açıklanmıştı

Şubat ayının ortalarında yapılan açıklamada ödemelerin Mart ayının ilk haftasında olması için çalışma yapıldığı ifade edilmişti.

Kanal SİM’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık “1500 TL başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunu yanıtlayarak, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu başkanlığındaki Fon Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat Pazartesi günü toplanacağını, bu konuyu görüşeceğini ve başvuruların ne zaman yapılacağının açıklanacağını belirtmişti.

Ilık, ödemelerin Mart ayının ilk haftasında olması için çalışma yapıldığını kaydederek, kaynağın Maliye tarafından oluşturulacağını da belirtmiş, “Fondaki para imkanı yok yetmez. Maliye destekli bir ödeme olacak. Hükümet bu kaynağı hazırlayacak” şeklinde konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin başvuruları 23 Şubat tarihinde başlamış, 5 Mart tarihinde ise son bulmuştu.

2020 ödemeleri 2021’de yapılabilmişti

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki İstihdam Destek Merkezi tarafından, teşvik kapsamındaki 191 işverene, 10659 çalışan için toplam 15 milyon 988 bin 500 TL tutarında ödeme 15 Şubat’ta yapılmıştı.

Turizm sektörü ile ilgili iş yerleri ( Oteller, Casinolar, Seyahat Acenteleri) ile Ercan Devlet Havaalanı’nda faaliyet gösteren iş yerlerinin ( İnşaat faaliyetleri hariç) işverenlerine istihdamın devamlılığının sağlanmasına imkan vermek için, çalışanların ücretlerini ödeyebilmelerine destek sağlamak amacıyla, Temmuz 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında ( her iki tarih de dahil) ödenen 1500 TL İstihdam Destek Ödemesi’nin son bölümü olan Aralık 2020 ödemesinin 15 Şubat 2021’de ilgili işverenlerin hesabına yatırıldığı açıklanmıştı.