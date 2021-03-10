Maliye Bakanı Dursun Oğuz “Maliye gelirlerinde düşüş sürecek”

Maliyenin gelirlerinde geçen ay bir düşüş yaşandığını ifade eden Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu düşüşün süreceği öngörüsünde bulundu. Kısıtlı imkanlar dahilinde başta sağlık olmak üzere devlet ve diğer kurumların taleplerine yetişmeye çalıştıklarını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ programına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

COVID-19 destekleri haricinde ödenmesi zorunlu olan krediler olduğuna dikkat çeken Oğuz, maliyenin gelirlerinde geçen ay bir düşüş olduğunu, bir kısım daha düşüş olabileceğini söyledi.

“Dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz”

Giderlerde önceliğin sağlık olduğunu aktaran Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Devletin ve diğer kurumların da talepleri var… Dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütçe açığı 980 milyon TL…

Şu anda yaklaşık olarak 980 milyon TL bütçe açığı olduğunun altını çizen Dursun Oğuz, “Bu ay içerisinde gelmesi beklenen bir kaynak var. Genel çerçevede bir katkı talebimiz var, rakam söylemek istemiyorum, sonra 'bunu istedi, bunu aldı' gibi oluyor, olmasın…” diyerek, giderlerin ödenmesi kapsamında bir kaynak bekleyişi olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerin karantina ücretlerinde, yurtlar ve oteller devlete indirim yaptı

Yükseköğretimde mezun konumunda olan öğrencilerin ülkeye gelişlerinin devam ettiğini belirten Oğuz, öğrencilerin karantina ücretlerinde indirim yapıldığını, hem yurtlar hem de otel sahipleri tarafından bu ücretlerde indirim yapıldığını aktardı.

“Yaklaşık 24 otel karantina merkezi”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, karantina otellerinin sayısının yaklaşık olarak 24 civarında olduğunu, temaslıların karantinalarının ve Koronavirüs pozitiflerin ayrı yerlerde kaldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla, ihtiyaca göre yurt ve otel sayılarının arttığını dile getirdi.