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5743 test yapıldı, 22'si yerel 34 pozitif vaka

5743 test yapıldı, 22'si yerel 34 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22'si yerel 34  pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22'si yerel 34  pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22  kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-8  / Lefkoşa Merkez- 1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-2

 

Girne

Girne Merkez- 2  / Beylerbeyi-1

 

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Güvercinlik-1

 

10 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5743

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 22    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta: 

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 601. 958

Toplam Vaka Sayısı: 3698

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3315

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 359 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

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