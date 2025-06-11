57 günlük bebek hayatını kaybetti

Mağusa’da, 57 günlük bebek Farhan Adedoyin JAYDEN, evindeki yatağında annesi ve babası tarafından yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde, görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede,

darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek, soruşturma devam ediyor.