Alsancak'ta dün evinde aniden rahatsızlanan 55 yaşındaki Arif Unan yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Alsancak'ta dün 11.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanan Arif Unan, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.