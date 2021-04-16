54’ü yerel, 73 yeni vaka



Son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

16 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 54

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160

Toplam Vaka Sayısı: 5410

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391