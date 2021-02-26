5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.

14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4 / Çağlayan -5

Girne

Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 4

Gazimağusa

Gazimağusa merkez -1 /

26 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 14

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486

Toplam Vaka Sayısı: 3356

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2