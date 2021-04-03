533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

Facebook, üzerinden 533 milyon kullanıcının telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri hackerlar tarafından çalındı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.

Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

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