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52’si yerel toplam 60 yeni vaka

52’si yerel toplam 60 yeni vaka

"Toplam 6313 test yapıldı, 52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6313 olup, 52'si yerel 60 pozitif vakaya 27 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 19 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.Kaymaklı-8 / Surlariçi - 2/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Çağlayan-3 / Ortaköy-1 

Girne

Girne Merkez- 11 / Dikmen-1/ Ozanköy- 1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -6 / Kaliland-2 / Eşref Bitlis Caddesi- 1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 / Geçitkale-1/ Sakarya-3/ Maraş-4

İskele

Kuzucuk-1/ Aygünköy-3

11 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6313

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 52

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 827. 949

Toplam Vaka Sayısı: 5073

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4360

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 686

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 577

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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