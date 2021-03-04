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5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21'i yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21'i  yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi  Girne,  1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 1  /  Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9

 

Girne

Girne Merkez -1  / Girne Boğaz - 1  / Alsancak- 2

 

Gazimağusa

Vadili  -1

 

4  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 29

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  4   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798 

Toplam Vaka Sayısı: 3547

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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