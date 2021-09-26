52 yaşındaki Habib yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan 52 yaşındaki Bilal Hasan Habib, kurtarılamadı.

Polis basın bültenine göre saat 18.00 sıralarında geçirdiği ani rahatsızlık üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Habib, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Habib’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.