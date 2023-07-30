52 araç trafikten men

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda; toplam 2 bin 309 araç sürücüsü kontrol edildi.

128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 43’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

52 araç da trafikten men edilerek, 4 sürücü de tutuklandı.