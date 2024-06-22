500 kilo kuzu eti ele geçirildi

Gazimağusa’da Derinya Geçiş noktası’nda dün saat 20.40 sıralarında, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye

geçiş yapan 60 yaşındaki M.K.’nın kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 500 kg kuzu eti tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki S.K. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.