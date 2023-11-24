50 İsrailli esire karşılık, 150 Filistinli serbest bırakılacak

Uzlaşma, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail cezaevlerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılmasını öngörüyor. Serbest kalanlar her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan dört günlük ateşkes anlaşması sabah saatlerinde yürürlüğe girerken İsrailli rehinelere karşılık İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin takası başladı. İlk esir grubu Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildi.

50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak

Katar'ın yanı sıra ABD ve Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes, yürürlüğe girdikten sonra zaman zaman ihlal edildi. Taraflar bu durumdan karşılıklı olarak birbirini suçladı. Dört günlük süre zarfında ilk etapta 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak. Cuma günü öğleden sonra gerçekleşen takas kapsamında, aralarında İsrail güçlerine saldırdıkları iddiası ile 'cinayete teşebbüsten' hüküm giyenlerin de bulunduğu 24 Filistinli kadın ile yine İsrail askerlerine 'taş atmak' gibi suçlamalarla cezaevine konulan 15 çocuk olmak üzere 39 Filistinli mahkum serbest kaldı. Buna karşılık 13 İsrailli rehine Filistinli gruplarca serbest bırakıldı. İsrailli yetkililer, , ilk esir grubunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildiğini ve esirlerin Refah Sınır Kapısı’na doğru götürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan İsrail'de çalışan ve Filistinli silahlı gruplarca 7 Ekim'de rehin alınan kişiler arasında yer alan 12 Tayland vatandaşı da ayrı bir kategoride serbest kaldı.

Rehine değişiminde lojistiği Uluslararası Kızılhaç Komitesi sağlıyor

Üzerinde uzlaşmaya varılan "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak sabah saatlerinde geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti. Bu arada Filistin makamları, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlileri "esir" olarak tanımlıyor. Filistinli 'mahkumlar', Gazze'deki İsrailli rehinelerin teslim alınması sonrası serbest bırakıldı.Uzlaşma, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail cezaevlerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılmasını öngörüyor. Serbest kalanlar her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.