5 sürücü tutuklandı, 52 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 2 bin 380 araç kontrol edildi, 165’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 61’i seyir halinde cep telefonu kullanma, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 376 araç sürücüsü rapor edild.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 5 araç sürücüsü tutuklandı, 52 araç ise trafikten men edildi.