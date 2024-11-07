5 sağlık çalışanı ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı

Serap ŞAHİN

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bebeğin ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında tutuklanan 5 sağlık çalışanı yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polis, zanlıların “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlarından methalder olduğunu kaydetti.

Hastanede görevli hemşireler tarafından tedbir alınmadan ihmal sonucunda bebeklerin mamalarına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığının tespit edildiğini mahkemeye hatırlatan polis, zanlıların 27 Ekim tarihinde tutuklandıklarını kaydetti.

28 Ekim’de zanlıların mahkemeye çıkarıldıklarını ve önce 3 gün ardından da 7 gün daha tutukluluk alındığını hatırlatan polis, bebeklerin mamasına eklenen ve içinde alkol olduğu düşünülen 5 litrelik su şişesinin emare olarak alındığını belirtti.

3 bebeğin taburcu olduğunu diğer bebeklerin tedavilerinin devam ettiğini kaydeden polis, Ç.S. ,K.Y. ve G.K.A.’ nın tahkikata etki etme olasılığı olmadığını kaydetti, teminat talep etti. Yargıç, zanlıların yurtdışına çıkış yasağı, 200’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, 3’er kefil ve 1’er milyon TL kefalet şartıyla teminata bağladı.

Alkollü mamayı bebeğe verdikleri gerekçesiyle A.D. ve M.A.’nın ihmali sonucu bebeğin öldüğüne dair şüphe bulunduğunu ve ilerde bu suçlarda da yargılama gelebileceğinin muhtemel olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın tamamlanmadığını toplamda 70’e yakın ifade alındığını dile getirdi.

Zanlıların etki etme olasılığının olmadığını belirten polis teminat talep etti.

Öte yandan polis zanlılar hakkında disiplin soruşturması olduğunu ve görevden uzaklaştırıldıkları konusunda bilgi edindiklerini mahkemeye aktardı.

Savcı ek otopsi raporunun davaya ışık tutacağını kaydetti. Zanlıların ilerde yargılanmalarına hazır bulunmaları için mahkemenin uygun göreceği teminat şartları talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı avukatı bazı hemşirelerin, bebeğe yanlış müdahale yapıldığına dair ifade verdiklerini söyledi, tahkikat memuruna “Bebeğin ciğer filmleri alındı mı? sorusunu sordu.

Yargıç, A.D. ve M.A.’nın da aynı teminat şartı ancak 4’er kefil ve 1’er milyon TL kefalet senedi imzalanması şartıyla teminata bağlanmalarına emir verdi.

Aileler takip etti

Öte yandan hem hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebeğin ailesi hem de diğer bebeklerin aileleri bugünkü duruşmayı takip etti.