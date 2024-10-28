5 sağlık çalışanı 3 gün tutuklu kalacak

Serap ŞAHİN

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bebeğin ani ölümü ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında tutuklanan 5 sağlık çalışanı K.Y., Ç.Ş, G.K., A.D. ve M.A. bugün mahkeme huzuruna çıktı.

Polis, zanlıların “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlarından methalder olduğunu kaydetti.

Hastanede görevli hemşireler tarafından tedbir alınmadan ihmal sonucunda bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırıldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

6 çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık’ın sorularını yanıtlayan tahkikat memuru, 4 zanlının aynı vardiyada, 1 zanlının ise bir önceki vardiyada çalıştığını belirtti.

Polis, etil alkolün yeni doğan servisi içerisinde muhafaza edildiğini tespit ettiklerini söyledi, “Alkol 5 litrelik su şişesinde muhafaza ediliyordu ve mamaların hazırlandığı odadan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.