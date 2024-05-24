5 gündür Başbakanlık önünde duran traktörlere, “genel grev” açıklaması sonrası ceza kesildi

Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği eylemin 5’inci gününde polis, hem traktörlere hem de basın çalışanlarının araçlarına trafik cezası kesti, tansiyon yükseldi.

Polisin, tüm araçlara 1379 TL ceza kesmesiyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Darbaz, “Bu ilk kez oldu. Bize hiçbir uyarı yapmadan ceza kestiler. Bu bizi tahrik etmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Ellerinden geleni yapsınlar” dedi.

Darbaz, “Basın açıklamasından sonra, sırf sendikalar bize destek çıktı diye bize ceza kestiler. Bunu da öderiz, sorun değil. Zaten biz ödüyoruz, onlar yiyorlar” şeklinde konuştu.

Polisin söz konusu ceza kesme işlemi, sendikaların, hayvancıların eylemine destek verdiği ve Pazartesi günü genel greve gidileceği yönünde açıklama yapmasından hemen sonra gerçekleşti…