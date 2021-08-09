5 ayrı suçtan tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Mülke Tecavüz, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" meseleleri ile ilgili tutuklanan zanlı V.L.B.N dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis memuru Doğukan Can, zanlının 6 Ağustos’da Lefkoşa da meydana gelen "Mülke Tecavüz, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlamalarıyla tutuklandığını ifade etti. Polis, 6 Ağustos saat 02.00 sularında zanlı V.L.B.N’nin, A.Ç.’nin evinin avlusu içerisine girerek rahatsızlık verdiği ve mülke tecavüz ettiğini söyledi. Ayrıca zanlının Bakanlar Kurulu tarafından alınan “00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı” kararına da uymadığı belirtildi. Polis zanlının aynı tarihte, saat 03.40 sularında getirildiği Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’sinde de, 258 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ve bağırarak uygunsuz davranış sergilediğini belirtti.

Polis ayrıca zanlı V.L.B.N’ye işlediği suçlarla ilgili yazılı dava tebliği yapıldığını ancak zanlının imzalamayı reddettiğini de aktardı.

4 bin TL teminat ve yurtdışı yasağı kararıyla tutuksuz yargılanacak

Polis, zanlının yargılamadan kaçmasını önlemek ve ileride görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarda hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 4 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.