5 araç sürücüsü tutuklandı, 21 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,653 araç sürücüsü kontrol edildi; 5 araç sürücüsü tutuklanırken, 21 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 206’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 28’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 95’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucu 5 araç sürücüsü tutuklandı, 21 araç ise trafikten men edildi.