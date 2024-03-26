“5 – 10 bin kişi komisyon karşılığında işçi getiriyor”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, oğlu Mehmet Gürcafer dahil “5 – 10 bin kişinin” Çalışma Yasası’na aykırı şekilde Kıbrıs’ın kuzeyine komisyon karşılığı işçi getirdiğini açıkladı.

Gürcafer, mevcut yasanın “çalışma yaşamının gerisinde kaldığını” ifade ederek, işçi getirmek için acenteler kurulması ve toplamda 200 civarı kişiye acente açma izni verilmesi gerektiğini, bunun için de bir yasanın çıkartılmasının zorunlu olduğunu söyledi, emekli savcılarla yasa çalışması yaptıklarını duyurdu.

Mevcut durumda Kıbrıs’ın kuzeyine işçi getiren kişilerin, işçi başına 1000 ila 3000 Euro para kazandığını belirten Gürcafer, özellikle inşaat sektörüne yönelik getirilen insanların kaçak duruma düşmediğini ancak üniversite ve hayvancılık sektörleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade etti.

Gürcafer, Kıbrıs’ın güneyindeki Purnara Mülteci Kampı'ndaki kişilerin büyük bir çoğunluğunun, kuzeye getirilen işçilerden oluştuğunu, bu kişilerin insan ticaretine maruz kaldığını ve yüzde 90’ının üniversite sektörü, yüzde 5’inin ise inşaat sektörü aracılığıyla adaya geldiğini iddia etti.

Gürcafer, bugün itibariyle; sözünü ettiği “işçi getirilmesine yönelik acenteler kurulması” konusunda yasa çıkarılana kadar üçüncü ülkelerden işçi gelişini durdurmaya hazır olduklarını söyledi.

Bazı “çetelerin” varlığından söz eden Gürcafer, “Yabancı ve yerli kişilerin ortaklığındaki grupların firmalar içerisine sızarak Kıbrıs’ın güneyine kaçırmayı teklif ettiklerini” iddia etti, “Bu polisiye bir olaydır. Esas yapılması gereken, Acente Yasası’nın bir an önce yapılmasıdır” dedi.

“İş gücü ihtiyacı, 5 – 10 bin kişi tarafından komisyon karşılığında sağlanıyor”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Bugün Kıbrıs gazetesinin gündeme getirdiği “ön izinle insan kaçakçılığı” haberi ve “birliğin, insan kaçakçılığına destek verdiği” iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İddialarla ilgili “devletin” bir açıklama yapmasını beklediklerini ancak herhangi bir açıklama gelmediğini, bu kapsamda bir basın toplantısı düzenlediklerini belirten Gürcafer, “İddiaları ortaya koyanlarla açık oturumda tartışmaya hazır olduğunu” söyledi.

Lefkoşa’daki külliyeyi inşa eden, Türkiye merkezli “siyah kalem” isimli şirket için getirtilen işçilerin ortadan kaybolduğu yönündeki iddialar üzerine Gürcafer, “işçilerin geliş tarihleri ve muhaceret durumları” ile ilgili belgeler paylaştı.

Çalışma Yasası’nın 61’inci maddesine işaret eden Gürcafer, “Madde ne diyor? İşçilere iş, işverenlere işçi bulmak için komisyon karşılığı faaliyet göstermek, büro açmak yasaktır. Bu madde, iş hayatı koşullarının çok dışında kaldı. İş gücü ihtiyacı, 5 – 10 bin kişi tarafından komisyon karşılığında sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Sözünü ettiği “5 – 10 bin kişi arasında; kamu çalışanları, üniversite çalışanları, işçilerin kendileri, polisler ve gazeteciler” olduğunu iddia eden Gürcafer, “Ben insanları bu işi yaptıkları için yargılamıyorum. Bir firmanın 10 işçiye ihtiyacı var, biri getireceğini söyler, o da getir der ve getirir” dedi.

“Bu kişilerden biri oğlum”

Sözünü ettiği 5 – 10 bin kişiden birinin de kendi oğlu Mehmet Gürcafer olduğunu açıklayan Cafer Gürcafer, “Sistemin bütününü konuşmak lazım. İşçi getirenler, 1000 ile 3000 Euro arası bir komisyon alıyor” şeklinde konuştu.

“Yerli ortaklı çeteler insan kaçakçılığı yapıyor”

Bazı “çetelerin” varlığından da söz eden Gürcafer, “Yabancı ve yerli kişilerin ortaklığındaki grupların firmalar içerisine sızarak Kıbrıs’ın güneyine kaçırmayı teklif ettiklerini” iddia etti, “Bu polisiye bir olaydır. Esas yapılması gereken, Acente Yasası’nın bir an önce yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

Müteahhitler Birliği’nin, “Getirilen işçilerin ön izin konusunu” kucağında bulduğunu söyleyen Gürcafer, “3-4 ay önce bakana da müdüre de söyledim. Yasa yapalım dedim… Yasayı biz yapıyoruz şimdi. Emekli savcılardan bir ekip oluşurduk… Devlet yasama yapma ve çözüm bulma yetisini kaybetti. Çalışma Bakanlığı’nın tabelası var ama kendisi yok” dedi.

“Purnara Mülteci Kampı'ndaki kişilerin büyük bir çoğunluğu, kuzeye getirilen işçilerden oluşuyor”

Mevcut durumda Kıbrıs’ın kuzeyine işçi getiren kişilerin, işçi başına 1000 ila 3000 Euro para kazandığını belirten Gürcafer, özellikle inşaat sektörüne yönelik getirilen insanların kaçak duruma düşmediğini ancak üniversite ve hayvancılık sektörleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade etti.

Gürcafer, Kıbrıs’ın güneyindeki Purnara Mülteci Kampı'ndaki kişilerin büyük bir çoğunluğunun, kuzeye getirilen işçilerden oluştuğunu, bu kişilerin insan ticaretine maruz kaldığını ve yüzde 90’ının üniversite sektörü, yüzde 5’inin ise inşaat sektörü aracılığıyla adaya geldiğini iddia etti.

Gürcafer, bugün itibariyle; sözünü ettiği “işçi getirilmesine yönelik acenteler kurulması” konusunda yasa çıkarılana kadar üçüncü ülkelerden işçi gelişini durdurmaya hazır olduklarını söyledi.