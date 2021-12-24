4’er ay hapis cezası aldılar

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili tutuklanan iki sanık hakkında 4’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklarla darp edilen kişinin barışmış olmasını ve sabıkasız oluşlarını sanıkların lehine değerlendirdi.

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak yargılanan Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Sanıklar Gönyeli'de sakin İkenna Thankgod Kanu’yu ciddi şekilde darp edip, cebinde bulunan cep telefonunun almıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Şerife Kâtip açıkladı. Kâtip, sanıkların işlediği suçların ciddiyetine değindi. Şerife Kâtip, sanıklarla müştekinin barışmış olmalarını, sabıkasız oluşlarını lehlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra oybirliği ile 4’er ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

(Kamalı Haber)